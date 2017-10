Police log for Oct. 25-26

Incidents

Wednesday

12:09 p.m., Fraud, 1606 N. Main St.

1:32 p.m., Burglary, 801 E. Nona St.

2:21 p.m., Fire, 1/2 mile West of CR 159 and CR 200

7:06 p.m., Larceny, 721 N. Willard St.

9:04 p.m., Reckless driving, U.S. 62

9:37 p.m., Intoxicated person, North Park Lane

Thursday

1:21 a.m., Loud unusual noise, 2516 E. Broadway St.

3:47 a.m., Check suspicious subject, 1701 N. Main St.

Arrests

Wednesday

Jervon Ikeem Carruthers, 22, driving when the privilege to do so is canceled or revoked.

Andre Dion Jefferson, 22, human trafficking.