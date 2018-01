Altus Public Schools Semester Honor Roll

Altus High School

First Semester Superintendent’s Honor Roll

(Students must have a 4.0 grade point average for those classes that count towards the honor roll.)

Twelfth Grade: Kory Beach, Chloe Cox, Abigail Dantzler-Woodruff, Lindsay Detwiler, Miranda Espinosa, Devin Flores, Erin Garcia, Bailey Goodpaster, Jaycee Herring, Kayla Jencks, Kylie Jordan, Martha Kennedy, Nathaniel Lester, Gracia Lewis, Brianna Loe, Brittany Lundmark, Cade Marsh, Audrianna Mendoza, Ryan Oden, Uriel Perez Villegas, Cassandra Ramsey, Kahlan Roberts, Ana Rojas, Ernesto Rosas Kolby Scalf, Lynsey Sellers, Megan Sherlock, Keegan Shive, Asher Shoopman, Blake Smith, Craigin Steed, Gabriel Stevens, Ethan Thaggard, Hayden Thaggard, Parker Thaggard, Tyler Tidwell, Jake Vargas, Derrick Vernon, Destiny VonRaesfeld, Brayden Waldroop, Erin Waldroop, Kady Worth and L’Donn Ybarra.

Eleventh Grade: Ethan Altom, Donte Arnett, Brayden Barton, Ryan Borrego, Isabella Darby, Kaitlynn Doughtey, Jeremy Doyeto, Jake Duncan, Anna Graverholt, Aliyah Guiterrez, Alyssa Hargis, Ethan Hastings, Erika Hernandez, Miyah Hernandez, Emily Kelley, Izayah Love, Bailey McLeod, Rebekah Morris, Solimar Nieves, Cameron Padgett, Carson Pickett, Emily Pickett, Ayla Rice, John Roberts, Carly Stork, Kristin Valerio, Kreede Weldon, Justin Wheeler, Anna Willey, Roe Worbes and Jonathan Wright.

Tenth Grade: Derek Beach, Tyler Bush, Macel Canterbury, Caroline Carney, Olivia Carney, Natalie Chapa, Isabelle Childs, Allison Cope, Raegan Cope, Ryan Gallagher, Jacob Haines, Jessica Harris, Olivia James, Skye Martinez, Patrick Osborn, Ulber Martinez, Michaella Reed, Samantha Sanchez, Caleb Smith, Tyson Vernon, Dakota Victoria, Jonathan Wathen and Justin Webb.

Ninth Grade: Kennedy Beason, Cayden Beckner, Rebecca Borghini, Rylee Borrego, Hannah Bradley, Lindi Brooking, Teressa Brown, Ariel Browne, Adron Davis, Luke Furroux, Angel Galaz, Ary Garduno, Stardaja Golden Sims, Sara Howard, Najia Khan, Angelus Martinez, Christopher Martinez, Kayvia Morris, Jesus Peralta, Alexis Preston, Rosa Resendis and Sarah Scott.

First Semester Principal’s Honor Roll

(Students must have a 3.5 grade point average for those classes that count towards the honor roll with no “D” or “F.”)

Twelfth Grade: Christopher Athaide, Alexandra Augustine, Alicia Ayers, Isaiah Ayers, Bailey Baker, Joshua Baker, Kelsee Baker, Yasmine Becerra, Jesus Benitez, Kanoa Bisciano, Hayley Boling, Baileigh Brewer, Isaiah Brewer, Trevor Busby, Breauna Calvert, Cheyenne Cedillo, Nathaniel Christian, Amanda Coffman, Lillian Cota, Mary Darby, Angela Edwards, Kimberley Findley, Gabriela Garcia, Jessie Gilley, Andrew Gloria, Star Gloria, Allison Goodpaster, Annalisa Harrell, Hannah Harris, Christopher Heitert, Nia Hill, Kassie Hurst, Tessa Jencks, Daniel Jones, Kody King, Andrew Loftis, Olga Lopez, Jordan Madison, Selene Martinez, Hannah McGurk, Kymbree McKee, Molly McKesson, Kinsley Moore, Mercy Moreau, Michael Mowdy, Isaiah Olivas, Brenden Phillips, Reyna Quirino, Heather Ramirez, Hector Ramirez, Elia Roblez, Kionna Rose, Joseph Saenz, Rachel Scott, Daniela Tapia, Leeliana Villareal, London Williams and Jonathan Wilson.

Eleventh Grade: Gabriela Agosto-Rivera, Kelly Aguilera, Nicolle Arias Carrillo, Efrain Axtolis, Lillie Bailey, Koby Bates, Haley Bearden, Jordan Benway, Scotty Brown, Joshua Buxton, Hadley David, Cortez Edwards, Haleigh Frith, Trenton Gilbert, Jasmine Gloria, Kobi Gomez, Lizeth Gonzales, Lynzie Herron, Chase Hubbard, Kylee James, Alma Juarez Martinez, Trinity Ledesma, Haley Leyja, Bernice Loera, Ilda Lopez Sanchez, Trinity Lopez, Dawson Loving, Benjamin Malloy, Nehemiah McCasklill, Jacinda Mcquiggan, Kylie Myers, Sheyenne Neal, Juan Olivas, Tyler Ousley, James Pierce, Logan Pride, John Purdue, Jacqueline Reyes Valladares, Daniel Riley, Alma Rodriguez Rico, Tessa Roman, Corinne Sublett, Karen Tapia, Thanakorn Thanormwong and Isabella Vizzentin.

Tenth Grade: Kendra Araujo, Esperanza Axtolis, Audrey Beckstrand, Faith Biddlecom, Victoria Booker, Cara Boyd, Brooke Cole, Aneyra Cuellar, Cabe Dickerson, Luke Diedrich, Jackson Falon, Levi Feazel, Tavarri Filler, Mariah Flores, Victoria Furfey, Bethany Garrison, Dalton Glabb, Canyon Hart, Tanya Ho, Ruidi Huang, Andre Huerta, Aubri Hughes, Christian Jenkins, Marka Kirby, Maggie Landers, Aydan Lesley, Timothy Lewing, Brady Marple, Jose Martinez, Jessica Massey, Alexia McNeal, Ashly Obrajero, Maria Perez, Abigaile Ramirez, Andrew Ramirez, Rafael Ramos, Celeste Reyes, Taysia Ryman, Carson Sanchez, Savannah Scales, Macie Shipman, Conner Simco, Gavin Sirmons, McCall Stevens, Natasha Tomasek, Anh Van, Ton Nu, Andrew Tran, Megan Welsh, Meghan Wilkins and Draven Ybarra.

Ninth Grade: Haeley Allen, Samuel Bearden, Anne-Marane Bersabal, Kaya Brock, Krisiten Cantu, Brandon Castellanos, Ryan Clothier, Paige Condon, Taryn Crumpton, Dillan Davis, Yasenia Diaz, Branson Ford, Marisa Gloria, Trystan Gonzalez, Abbie Harms, Shariel Hendricks, Makenzie Hurst, Jace James, Michael James, Alexsia Kelley, Alexia Kidder, Joshua Leyja, Briana Locon, Daniella Macia Villegas, Carson Mardis, Osmar Martinez, Lorenzo Mendoza, Rawsen Mitchell, Chemu Morgan, Liliana Nunez-Bustos, Marcial Nye, Julia Padgett, Laethon Patterson, Anel Perez, Solimar Quinones Ramos, Abriana Renfro, Moses Rodriguez, Korey Saenz, Rebecca Sherlock, Skyiah Texidor, Victor Velasquez, Kaalon Welch and Joanna Williams.

Altus Junior High

First Semester Superintendent’s Honor Roll

8th Grade: Yamilet Benitez, Javier Benton, Aiden Box, Edward Box, Robert Brown, Easton Bull, Hailey Chapa, Trinity Chase, Nicholas Duncan, Luke Finch, Dalton Fipps, Carlee Fort, Jacob Garrett, Clayten Guerra, Tammy Ho, Logan King, Tyson Lenard, Samnang Pang, Ravyn Pascascio, Regin Reed, Kyleigh Rhine, Kolby Rivas, Reagan Roudebush, Thomas Saxon, Tiffany Taylor and Samantha Tinsley.

7th Grade: Zao Avila, Hannah Bearden, Morgan Beason, Nicholas Borghini, Isaiah Browne, Jacob Burleson, Alyssa Capper, Ethan Carney, Riley Carpenter, Rylie Cline, Aubrey Coffman, Todd Duncan, Tyler Dwyer, Liana Edgell, Kirby Estorba, Madelyn Falon, Nahaviah Freeman, Wyatt Gallagher, Zoe Grubaugh, Samuel Hall, Chloe Hill, Grace Humble, Wyatt Jensen, Eric Loe, Clarissa Lopez, Jovanni Lopez, Moises Lopez, Vincente Martinez, Trinity McDole, Chasity McNeal, Marisol Mendoza, Alyssa Pang, Baylee Pence, Jenny Phan, Khalia Prater, John Preston, Stella Ramirez, Francesca Sacco, Rebecca Scott, Kolin Simmons, Russell Starcher, Emmett Stinnett, Tucker Taft, Alan Villegas, Isabela Weber, Christian Willett and Zoey Wright.

First Semester Principal’s Honor Roll

8th Grade: Elisabet Alanis, Edward Anderson, Canyon Bain, Illiana Barrera, Bailey Bryant, Chloe Campbell, Eddie Clendennen, Austin Cole, Ethan Eichler, Chad Feazel, Julianna Flores, Alexander Gallagher, Anahi Gutierrez, Abigail Hartgraves, Madelynn Hawkins, Kiera Herebia, Trey Ingram, Daniel Johnson, Donald Johnston, Keegan Kyser, Benjamin Lifer, Pamela McKee, Talisha Morris, Andrea Padilla, Zoe Pewo, Jared Raasch, Brielle Rodriguez, Adrian Sapp, Lane Snapp, Elliana Tesh, Anabel Valladarez, Eliza Vargas and Shelby Wheeler.

7th Grade: Siara Arrington, Abigail Beane, Daisy Becerra, Carson Brooks-Petty, Jace Bryant, Jewlie Brzozowski, Victoria Childs, Beyonce Coronado, Nathan De Los Santos, Jaycee Foster, Brady Garmon, Liliana Gonzalez, Terrance Green, Nicolas Hawkey, Ashlynne Hayes, Kyle Martin, Mariela Martinez, Daylen McCaskill, Maci McKee, Madison McKee, Alexa Mendoza, Hunter Meyers, Zoe Mickle, Hayden Miller, Malachi Morales, Flores Ortiz, Cody Osborne, Waylon Parker, Remington Rivas, Hannah Salser, Trinity Smith, Logan Turner and Shelby Wilkins

Altus Intermediate School

First Semester Superintendent’s Honor Roll

6th Grade: Shayn Barry, Victor Benitez, Krista Birchfield, Christopher Brock, Kari Brock, Avyn Brown-Branch, Chloe Castillo, Haley Cramer, Brayden Davis, Peyton Epperson, Leshe Exom, Sarah Ford, Audrey Gable, Kaylee Garcia, Isaac Garrido, Paul Hammer, Destanee Harrell, Gracen Hawthorne, Nicole Jimenez, Gavin Langham, Conner Leaf, Jamison Martin, Emma Mason, Tyler Massey, Lillian Mickley, Kaden Newsom, Kymanee Otaniyi, Caitlyn Owenby, Destiny Pantoja, Jeremy Pena, Pelagio Perez, Haylee Porter, Kara Reed, Alejandro Resendiz, Natalyn Robinson, Emry Solis, Avery Tucker, Trinity Vasey, Mason Willey and Grey Winsett.

5th Grade: Logan Banker, Zoe Basaldua, Kelby Bates, Claire Beason, Daniel Becerra, Talon Benton, Jenna Blackford, Neely Bonds, James Buentello, Ramon-Antonio Camins, Danielle Castro, Ashley Chavez, Savannah Clothier, Corey Corrin, Amy Defoor, Nicholas Delossantos, Mary Dermady, Colton Downing, Ashley Fioritto, Leigha Gloria, Garrett Gribble, Abbey Harrell, Teagan Herron, Cleila Hilley, Chevelle Hitchcock, Tango Ho, Charlie Howard, Sophia Jennings, Matthew Jensen, Jiselle Julian, Laidan Keochanthanivong, Vincent Kimery, Alan Lerma, Madelyn Lifer, Chloe McBride, Zoe Miller, Garrett Morley, Alyssa Morris, Helena Owens, Kyla Perez, Hailey Pickett, Travis Reyes, Dailenn Reyes-Alfaro, Mailenn Reyes-Alfaro, Abigail Reyna, Jacelynn Robison, Jaxon Sadler, Aubrey Santana, Jayson Shive, Landen Sisk, Harley Snapp, Emma Strickland, Ava Suarez, Angel Tapia, Zoe Tapia Monterrubio, Thomas Vesser and Jasmin Villegas.

First Semester Principal’s Honor Roll

6th Grade: Raynie Anderson, Eve Axtolis, Jonathon Barrett, Ayden Brothers, Miles Brown, Serenity Brown, Jenna Buentello, Xelynn Caldera, Candice Castaneda, Aiden Chapa, Jesslan Coats, Ava Crisman, Iris Cuellar, Brianna Dermady, Conner Dosher, Liasson Elbrecht, Angelica Estrada, Kaitlyn Finley, Guillermo Galaz, Jarred Gann, Niasia Gilford, Raquel Gonzalez, Anthony Gutierrez, Jeremy Hawkins, Sophia Herbia, Jeradiah Hernandez, Aniya Hill, Julia Jaramillo, Grant Keller, Zeth Larue Nguyen, Jacob Marien, Abbey Marple, Hunter Mietzner, Magdalena Miller, Mahkarri Milton, Chloe Owenby, Janise Rodriguez, Jorden Ruiz, David Silas, Kelsey Sullivan, Faith Vargas, Alaeah Warrington Yarbrough.

5th Grade: Corey Aguilar, Gloria Alcorta, Haydon Anderson, Alexander Araiza-Gonzalez, Kashaun Arnett, Jacob Babcock, Jason Biddlecom, Hali Boykins-Denton, Harmonee Broughton, Keeley Brown, Leah Castaneda, Cesar Chavez Fernandez, Kaden Clendennen, Jon Henry Darby, Tyler Devenport, Gunnar Doughty, Abby Evans, Taylor Flager, Jesus Garcia, Jayden Gonzales, Jovanny Granado, Kelbi Greer, Kenli Greer, Aurora Hampton, Jolene Harris, Graham Hartgraves, Eric Hernandez, Amelia Holmes, Ajay Hughes, Graciela Julian, Nolan Lawson, Kairi Lorance, Jalynn Lowrey, Aundreah Maldonado, Layla Martinez, Tasia Mowatt, Brandon Munn, Donovan Naff, Leah Navarro, Joseph Ortiz, Kaleb Payne, Alexander Peters, Carl Pitts, Malachi Reyes, Dominic Rodriguez, Brodie Rogers, Sophie Rogers, Johana Salazar, Landyn Shipman, Jazz Sidoi, Katelyn Taylor, Joshalyn Turpen, Joshua Vasquez, Jesus Villegas, Jasper Wathen, Deiondre Welch, Marcus Winston and Codie Witmer.

L. Mendel Rivers Elementary School

First Semester Superintendent’s Honor Roll

4th Grade: Kiana Alvarez, Thomas Berry, Ari Camejo, Julian Dieter, Olivia Ellis, Melissa Fioritto, Madelynn Halpain, Isabella Jaskot, Elaina Johnson, Emerson Swart, Aubree Roberts and Sara Whatcott.

First Semester Principal’s Honor Roll

4th Grade: Noah Adams, Luke Bozarth, Austin Falon, Carley Graham, Symone Hawkins, Gage Kelley, Callen Leininger, Isaiah Paredes, Kai Pohnert, Donovan Reighter and Breonna Thompson.

Altus Elementary School

First Semester Superintendent’s Honor Roll

4th Grade: Clara Belanger, William Byrd, Joshua Cossey, Katelyn Davis, Jenna Foster, Juakeen Goodson-Robinson, Wyatt Graumann, Tessa Greer, Heidi Hartgraves, Emily Hokett, Addysen King, Kylee Linares, Peyton Lord, Jeremiah Martinez, Savannah Miller, Caitlyn Miranda, Josie Pantoja, Daniel Pu-Lopez, Taegan Reyes, Foster Tischler, and Vanessa Vuittonet.

First Semester Principal’s Honor Roll

4th Grade: Casyn Anderson, Samuel Arrington, Denise Benitez, Savannah Bey, Aubrey Brown, Michael Brown, Noah Callins, Aahlydia Castillo, Maya Castillo, Travis Castillo, Makahla Chapman, Abigail Effiong, Carlos Flores, Harlee Gann, Adam Garcia, Richard Garcia, Harvester Glover, Natalia Guzman, Francisco Herrera, Luke Hokett, Karma Ogawa-Honzell, Isaiah Hubbard, Jerad Jefferson, Kendra Jefferson, Malahkye Kay, Kaitlyn Lake, Mason Laney-Hines, Jasper Lenard, Karina Leon Chic, Aiden Marrinucci, Aaron Martinez, Emilio Martinez, Kyleigh McElwee, Aiden McMaster, Aiden Morris, Wayne Morris, Jayden Pelkey, Garrett Pierce, Sophie Rangel, Alexis Rico, Kolby Ronje, Danaca Roudebush, Marisol Ruiz, Aiden Scarberry, Hayden Sikora, Raven Smith, Caleb Strickland, Clyda Taylor, Sydney Williams, Benjamin Wu, and Juan Ybarra.