Members of the Altus Public Schools’ Pep Squeakers performed just before the start of the Bulldogs’ Homecoming game against Elk City. https://www.altustimes.com/wp-content/uploads/2018/09/web1_Pep-Squeakers_ne2018920164734981.jpg https://www.altustimes.com/wp-content/uploads/2018/09/web1_Pep-Squeakers.jpg-Grayscale_ne2018920164742402.jpg